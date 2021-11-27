Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Италии

В Италии зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Италии выявлен первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Высший институт здравоохранения страны.

«Омикрон» выявили у жителя области Кампания, прибывшего из Мозамбика.

- Пациент и контактировавшие с ним люди из числа родных чувствуют себя хорошо, — говорится в сообщении института.

Близкие зараженного так же пройдут тест на коронавирус.

Напомним, в Германии подтверждены два случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Оба случая были зафиксированы в Мюнхене, заболевшие прибыли из поездки в ЮАР.

Глава Министерства здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил о двух случаях заражения в стране. Они были зафиксированы в Челмсфорде и Ноттингеме, сейчас в этих районах проводится целенаправленное тестирование населения. Двое зараженных находятся на самоизоляции, отметил Джавид.

Возможный случай заражения «омикроном» выявили в Чехии. Такое заявление сделали в Министерстве здравоохранения республики.