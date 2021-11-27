Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Италии

В Италии зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
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В Италии выявлен первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Высший институт здравоохранения страны.
«Омикрон» выявили у жителя области Кампания, прибывшего из Мозамбика.
- Пациент и контактировавшие с ним люди из числа родных чувствуют себя хорошо, — говорится в сообщении института.
Близкие зараженного так же пройдут тест на коронавирус.
Напомним, в Германии подтверждены два случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Оба случая были зафиксированы в Мюнхене, заболевшие прибыли из поездки в ЮАР.
Глава Министерства здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил о двух случаях заражения в стране. Они были зафиксированы в Челмсфорде и Ноттингеме, сейчас в этих районах проводится целенаправленное тестирование населения. Двое зараженных находятся на самоизоляции, отметил Джавид.
Возможный случай заражения «омикроном» выявили в Чехии. Такое заявление сделали в Министерстве здравоохранения республики.