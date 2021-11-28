Канадскую чиновницу уволили из-за "неправильной" национальности

Чиновница потеряла должность и звание профессора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Канаде чиновницу Кэрри Бурассу уволили с государственной должности. Причиной стало то, что госслужащая не является коренной американской.

Как пишет New York Post, Кэрри Бурассу работала директором Института здоровья коренных народов. Она рассказывала коллегам, что принадлежит к канадским метисам и имеет индейские корни. Чтобы подчеркнуть это, она носила соответствующую одежду, но коллеги что-то заподозрили и инициировали расследование.

Тщательный анализ генеалогического древа Бурассы показал, что ее предки были выходцами из России, Польши и Чехословакии, где занимались фермерством. Это, а также ложь, которую рассказывала чиновница, стали причиной ее увольнения. Она потеряла пост директора и медицинского эксперта, а также лишилась звания профессора.

Как ранее писал сайт kp.ru, губернатор американского штата Мичиган Гретхен Уитмер личным приказом распорядилась остановить жизненно важный для Канады нефтегазопровод Line 5. По нему в сутки прокачивается 540 тысяч баррелей нефти. Данный объем покрывает 65 процентов потребности Мичигана в природном газе.