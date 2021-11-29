Новак заявил, что Россия не видит необходимости в срочных мерах ОПЕК+ из-за нового штамма коронавируса "омикрон"

Александр Новак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва на сегодняшний день не видит необходимости в принятии срочных мер на рынке нефти из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, отметив, что партнеры по ОПЕК+ также не обращались к России по вопросу о необходимости принятия срочных мер на рынке нефти.

«Не видим необходимости, нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо», - заявил вице-премьер.

Новак также сообщил, что ближайшая министерская встреча ОПЕК+ назначена на 2 декабря.

Напомним, накануне стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. Специалисты отмечают, что он демонстрирует устойчивость к вакцинам. Первые случаи заражения зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заболевание выявили в некоторых странах Европы и Израили. Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами.