Турция ограничит въезд для жителей пяти стран из-за нового штамма коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкие власти закрыли авиасообщение с пятью странами мира из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции. С вечера пятницы, 26 ноября, въезд в республику закрыт из Южно-Африканской Республики (ЮАР), Ботсваны, Намибии, Мозамбика и Зимбабве. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«С сегодняшнего вечера будет запрещено путешествовать из Ботсваны, ЮАР, Мозамбика, Намибии и Зимбабве сухопутным, воздушным, морским и железнодорожным путем», - написал глава Минздрава Турции на своей странице в Twitter.

Напомним, накануне стало известно о появлении нового штамма коронавируса, который получил научное название B.1.1.529. Как сообщили специалисты, он демонстрирует устойчивость к вакцинам. Случаи инфицирования зарегистрировали в ЮАР, Ботсване и Гонконге, позже случаи заражения были зафиксированы в Бельгии и Израили. Ограничения на авиасообщение с Южно-Африканской Республикой и соседними странами ввели Великобритания, Япония и Сингапур.