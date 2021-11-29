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Политика29 ноября 2021 10:56

В Кремле считают важным, чтобы США "ни на кого не давили" при сертификации "Северного потока - 2"

Песков заявил, что эта тема "не стоит высоко" в повестке двусторонних контактов
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Песков считает, что тема "Северного потока - 2" "не стоит высоко" в повестке двусторонних контактов России и США

Песков считает, что тема "Северного потока - 2" "не стоит высоко" в повестке двусторонних контактов России и США

Фото: REUTERS

В считают важным, чтобы США не оказывали давления на другие страны во время процедуры сертификации "Северного потока - 2". Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 29 ноября.

"Очень важно, конечно, чтобы Соединенные Штаты Америки не оказывали ни на кого давления в связи с реализацией продолжающейся сертификации этого проекта", - сказал Песков.

По его словам, эта тема "не стоит высоко" в повестке двусторонних контактов России и США, однако не исключил, что в диалоге с президентом США Джозефом Байденом российский лидер Владимир Путин может затронуть этот вопрос.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в отношении компаний, связанных с газопроводом "Северный поток – 2".