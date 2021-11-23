США пригрозили новыми санкциями против «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в отношении компаний, связанных с газопроводом «Северный поток – 2», заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс.

«Мы продолжим следовать законодательству по выполнению надлежащим образом PEESA (закон «О защите энергетической безопасности Европы») в отношении компаний, задействованных в строительстве газопровода», – сказал представитель Госдепа на брифинге.

Как писал сайт kp.ru, во втотрник, 23 ноября, Министерство финансов США ввело санкции в отношении компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с газопроводом «Северный поток – 2». Transadria зарегистрирована на Кипре, а связанное с ней судно Marlin ходит под российским флагом. Санкции введены на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы».

Напомним, ранее глава Госдепа Энтони Блинкен объяснил, что США приостановили санкции в отношении «Северного потока – 2», так как к моменту прихода к власти администрации Джо Байдена газопровод был почти полностью построен.