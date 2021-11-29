Опрос: 70% россиян предпочитает смотреть бесплатный видеоконтент

Опрос: только 2% россиян готовы платить за видеоконтент Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики Rutube и Viber провели опрос среди 4095 респондентов из разных городов и выяснили, что 70% россиян предпочитают смотреть бесплатный видеоконтент. Об этом в понедельник, 29 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru" со ссылкой на исследование.

Отмечается, что 14% граждан готовы платить за качественный контент, еще 2% участников опроса считают, что каждый труд должен оплачиваться.

Среди самых популярных направлений, которые смотрят россияне, аналитики назвали юмористические видеоролики(58%), контент о науке (22%), искусстве (21%) и материалам детской тематики (20%).

Ранее видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) рассказывал, что делать, если в России заблокируют YouTube. В этом случае он порекомендовал "перебраться" в Telegram, передает телеканал "360".

Напомним, Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой в случае отказа снять ограничения с каналов RT. В ведомстве отметили, что действия видеохостинга нарушают принципы свободного распространения информации, сообщает Life.ru.