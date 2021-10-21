Путин о блокировке каналов RT в YouTube: что касается ответных мер, надо быть аккуратными

Владимир Путин, Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября, прокомментировал решения платформы YouTube удалить два немецких канала RT. По его словам, что касается ответных мер, необходимо быть аккуратными.

«Что касается ответных мер, то нам нужно быть аккуратными. И если кто-то где-то совершает ошибки, я знаю по поводу закрытия счетов (RT), чтобы не дать работать. С одной стороны - ущемляют свободу слова. Нужно пошире давать информацию, что вас зажимают. Чтобы ответные меры - не были контрпродуктивными», - заявил российский лидер.

Напомним, 28 сентября видеохостинг удалил каналы RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Кабмин Германии заявил, что немецкие власти не имеют к данному решению никакого отношения, и оно было принято самой платформой. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала подобные меры медийной войной, объявленной России. Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube.