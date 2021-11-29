Песков заявил о необходимости сохранить Минские договоренности

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минские договоренности необходимо сохранить, поскольку они являются единственной база для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Песков. Такое заявление в понедельник, 29 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Важно сохранить Минские договоренности, потому что это единственная база, на которой может вестись переговорный процесс по урегулированию внутриукраинского конфликта», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о том, возможна ли корректировка позиций Москвы по ситуации в Донбассе.

Песков указал позицию президента России Владимира Путина относительно урегулирования на юго-востоке Украины, которая, как он отметил, «прекрасно известна всем». «Важно сделать так, чтобы Минские договоренности претворялись в жизнь, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые на себя взял. Этого пока не происходит», - заявил пресс-секретарь.

Напомним, ранее Песков заявил, что Киев наращивает число провокаций в районе Донбасса, подчеркнув, что из-за этого общий фон в регионе является крайне сложным.