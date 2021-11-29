На канцлера Австрии подали заявление из-за вечеринки в период локдауна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлера Австрии Александера Шалленберга, президента страны Александера ван дер Беллена и нескольких членов австрийского правительства заметили на вечеринке, устроенной телеканалом ORF. Событие прошло в период ограничений по коронавирусу, когда все развлекательные мероприятия в Австрии запрещены.

По информации Express, заявления на канцлера и президент республики подал адвокат Штефан Данцингер. Он утверждает, что фигуранты на вечеринке находились без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию. На мероприятии подавались алкогольные напитки, отметил юрист.

Как уточняется в сообщении, высокопоставленным чиновниками за нарушения локдауна грозит штраф в 1 450 евро.

Напомним, власти Австрии с 22 ноября 2021 ввели общенациональный локдаун для всех жителей из-за критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом, а также загруженности больничных коек пациентами с COVID-19. Кроме того, в стране идет подготовка к введению обязательной вакцинации от коронавируса с февраля 2022 года.