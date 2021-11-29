Александр Соболев забил гол "Уфе" в конце матча. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 29 ноября 2021 года, в Уфе прошел матч 16 тура чемпионата России по футболу. ФК "Уфа" на своем поле стадиона "Центральный" принимал "Спартак" и поединок завершился вничью 1:1, сообщает "КП-Спорт".

На 70-й минуте матча первый гол в поединке забил защитник "Уфы" Алексей Никитин. На 87-й минуте у "Спартака" удалили с поля защитника Николая Рассказова. Однако же в дополнительное время спартаковцам удалось спастись. На 94-й минуте Александр Соболев забил гол с пенальти. Судья матча Павел Кукуян вынес решение после просмотра видеоповтора.

"Спартак" после этой ничьи с 20 очками находится на 10 месте после 16 туров. "Уфа" при 16 баллах - 12-я в турнирной таблице Премьер-Лиги.

"Спартак" после этой ничьи продлил свою серию без побед. Команда вот уже в шести матчах РПЛ не может одержать победы. Последний раз более мощная серия была в 2004 году - 7 матчей без успехов.