СБУ расследует дело о подготовке захвата власти на Украине Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины начала расследование дела о подготовке захвата власти в стране, сообщает ведомство.

Как сказано на сайте СБУ, уголовное производство открыто «по факту приготовления отдельными гражданами Украины и России действий с целью захвата государственной власти».

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил сообщение о планируемом в стране государственном перевороте. По словам украинского лидера, он намечен на 1 декабря 2021. Как отметил украинский лидер, сам он не верит в госпереворот и в то, что его будет финансировать бизнесмен Ринат Ахметов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не имела планов участия в государственном перевороте на Украине, о планах которого заявил Зеленский. Кремль пока не контактировал с представителями украинского президента после заявлений о говящемся госперевороте, уточнил пресс-секретарь российского лидера.