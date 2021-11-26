Зеленский заявил о готовящемся на Украине госперевороте Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил сообщение о планируемом в стране государственном перевороте. По словам украинского лидера, он намечен на 1 декабря 2021.

«Получил я информацию о том, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. Интересная же информация, мне кажется, что важная информация», – сказал политик на пресс-конференции.

Зеленский отметил, что разведки других стран фиксируют большие вызовы», которые ожидают Украину. Как заявил украинский президент, сам он не верит в госпереворот и в то, что его будет финансировать бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка Соединенных Штатов предупредила Украину об угрозе «вторжения России» с наступлением холодов.

Как писал сайт kp.ru, после принятия закона об олигархах, инициированного нынешним президентом Зеленским, отношения между ним и самым богатым предпринимателем Украины Ринатом Ахметовым обострились. Например, бизнесмен недавно отказался встречаться с главой страны.