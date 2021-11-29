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Здоровье29 ноября 2021 19:40

Разработка российской вакцины против омикрон-штамма коронавируса займет 10 дней

На одобрение препарата может уйти около полутора месяцев
Абдулла ШАКИРОВ
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Разработка российской вакцины против омикрон-штамма коронавируса займет 10 дней

Разработка российской вакцины против омикрон-штамма коронавируса займет 10 дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разработка вакцины против нового штамма коронавируса «Омикрон» займет не более 10 дней, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма «Омикрон» займет не больше 10 дней», – заявил специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Все остальное время препарат должен будет проходить регуляторные процедуры, в ходе которых нужно будет получить подтверждение его безопасности. На это может уйти примерно полтора месяца, сообщил вирусолог.

Как писал сайт kp.ru, Центр имени Гамалеи начал разработку вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», адаптированных для нейтрализации нового омикрон-штамма. Если потребуется модификация, Российский фонд прямых инвестиций поставит несколько сотен миллионов бустирующих доз «Спутника» против «Омикрона» к 20 февраля 2022 года, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.