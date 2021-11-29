Центр Гамалеи начал разработку вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса Фото: REUTERS

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи начал разработку вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», адаптированных для нейтрализации нового омикрон-штамма.

«В маловероятном случае, если потребуется модификация, мы поставим несколько сотен миллионов бустирующих доз «Спутника» к 20 февраля 2022 года», – заявил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Как отметил глава фонда, разработчики вакцины считают, что существующие варианты «Спутника V» и «Спутника Лайт» эффективны против всех мутаций коронавируса, в том числе и «Омикрона».

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на территории Россиии не было обнаружено случаев инфицирования новым омикрон-штаммом COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, Оперативный штаб по противодействию пандемии уже сформулировал некоторые новые ограничительные меры для противодействия появлению и распространению в России омикрон-варианта коронавируса и вскоре должен обнародовать эти ограничения.