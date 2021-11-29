Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении департамента контрразведки Службы безопасности республики Александра Руснака.

«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины», – говорится в документе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Причины увольнения не сообщаются. Руснак возглавлял департамента контрразведки СБУ с 11 сентября 2019 года.

Напомним, СБУ начала расследование уголовного дела о подготовке государственного переворота на Украине. Как писал сайт kp.ru, в Киеве заявляют, что расследуют подготовку к захвату власти офицером Федеарльной службы безопасности России и «перебежчиками» из украинского МВД.

На прошлой неделе президент Украины заявил, что получил сообщение о планируемом в стране государственном перевороте. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не имела планов участия в государственном перевороте на Украине, о планах которого заявил Зеленский.