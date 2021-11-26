Песков ответил на заявления Зеленского об участии России в госперевороте на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия никогда не имела планов участия в государственном перевороте на Украине, о планах которого заявил президент республики Владимир Зеленский, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается такими делами», – заявил пресс-секретарь президента РФ на встрече с журналистами.

Как сообщил Песков, Кремль пока не контактировал с представителями Зеленского после заявлений о говящемся госперевороте на Украине.

Напомним, в пятницу, 26 ноября, украинский лидер заявил, что получил информацию о планируемом госперевороте, который должен случиться якобы 1 декабря 2021. По его словам, к этому могут быть причастны Россия и бизнесмен Ринат Ахметов, которые выделяют на переворот миллиарды долларов. Вместе с тем Зеленский отметил, что сам он не верит в госпереворот и в то, что его будет финансировать Ахметов.