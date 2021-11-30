Кардиолог объяснила, как чай может навредить здоровью Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врач-диетолог и кардиолог Асият Хачирова рассказала, в каком случае чай может нанести вред здоровью. Данный напиток очень полезен, он содержит полифенолы, флавоноиды. Это то, что обеспечивает наш организм противовоспалительным и антиоксидантным эффектом.

Но во всем должна быть мера. Крепко заваренный чай в больших количествах может вызвать „чайное опьянение“.

- При этом состоянии повышается давление, учащается пульс, возникает тревожность, а легкая эйфория быстро сменяется тошнотой и депрессивным состоянием, - предостерегает врач.

Причина в высоком содержании чайного кофеина — теина, который опадает в кровь.

- Поэтому от чая стоит отказаться пожилым людям и маленьким детям. А также тем, кто имеет хронические заболевания, - заключила врач в беседе с Пятым каналом.

Минусы есть как у черного, таки у зеленого чая, уверены эксперты по питанию. Например, зеленый чай нельзя употреблять во время еды, так как большие дозы танина препятствуют усвоению кальция и магния, получаемых из пищи.

Этот напиток не нанесет вреда только в том случае, если пить его через час после приема пищи, сообщает ФАН.

В свою очередь врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева добавила, что большого количество чая не рекомендуется употреблять при тревожных расстройствах, аритмии, сердечных заболеваниях, депрессии, сахарном диабете, гипертонии, заболеваниях почек, язвенной болезни желудка, сообщает газета "Известия".