Россияне стали предпочитать кофе чаю. Полезно ли это для здоровья?

Россияне стали предпочитать чай вместо кофе . Такие данные по результатам прошлого года продаж опубликовали производители этих двух популярных в народе напитков. Но лучше ли это для здоровья? И что вообще полезнее: кофе или чай? «КП» спросила у Елены Соломатиной, врача диетолога нутрициолога (специалиста по питанию).

- Кофе сейчас реабилитировали. Одно время этот напиток считали вредным, особенно для тех, кто страдает заболеваниями сердца. Говорили о том, что кофе приводит к повышению давления, чрезмерно возбуждает нервную систему, приводит к атеросклерозу. Но дело все в том, что при употреблении кофе важно качество продукта и количество выпиваемого напитка, - говорит врач. – Количество варьируется индивидуально, но, тем не менее, есть некоторая «средняя температура по больнице» и это – до четырех чашечек кофе в день. Это для практически здорового человека.

Есть ли противопоказания для кофе?

Если у человека гипертонический криз, если есть заболевание нервной системы и оно сейчас обострилось, если язва открылась, гастрит или панкреатит обострился, конечно, кофе пить нельзя. Даже гипертиреоз, повышенная активность щитовидной железы, является противопоказанием к употреблению кофе. А вот когда эти заболевания в ремиссии и при условии, что вы нормально переносите кофе, то, пожалуйста, пить этот напиток можно.

Как кофеин действует на организм?

Кофеин оказывает мягкое стимулирующее действие, что повышает интеллектуальную активность, улучшает кровообращение, пищеварение. Кофе содержит большое количество антиоксидантов, эти элементы как раз и защищают человека от заболеваний сердечно-сосудистой системы, даже предотвращают деменцию. Позволяют нам дольше сохранять ясность ума. Кофе действует как легкий стимулятор для сосудов, таким образом их тренирует. Но надо помнить и о том, что кофе оказывает мочегонный эффект и легкое слабительное действие. Пьете вы кофе, любите его, - стоит увеличить и количество выпиваемой воды.

Кофе содержит большое количество антиоксидантов, эти элементы как раз и защищают человека от заболеваний сердечно-сосудистой системы, даже предотвращают деменцию.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кофе или чай, что лучше?

Чай также, как и кофе, содержит кофеин, поэтому все вышеперечисленно относится и к этому любимому у нас в стране напитку. Некоторые сорта зеленого чая содержат кофеина не меньше, чем кофе. Кофе ведь тоже бывает разный: Арабика, Робуста. В Робусте кофеина больше. Обычно на пачках с кофе указано, крепкий ли напиток получится или послабее. Чай, в зависимости от сорта, может оказывать как расслабляющее действие, так и возбуждающее. Но в основном зеленые чаи содержат кофеина больше, чем черные – ферментированные, в которых количество кофеина пониже. В чае есть антиоксиданты, немного другие, правда, нежели в кофе, но эффект их действия похожий. Чай стимулирует и активирует работу нервной системы и также оказывает мочегонный эффект.

Лучше всего чередовать напитки, ведь у каждого есть свои положительные и отрицательные воздействия на организм. Кофе, например, может связывать кальций. Чай – отчасти только связывает кальций. Зато в чае есть вещества, которые оказывают яркий бактерицидный эффект, танин, например. Он может предохранять зубы от разрушения. С чаем многое зависит от способа заварки и от самого качества и состава чая. Самый здоровый подход – не упираться в один сорт кофе или чая, разнообразить напитки! Хотя, бывает, конечно, что у людей есть какая-то индивидуальная непереносимость к определенным сортам.

ВАЖНО

Кофеин при регулярном употреблении вызывает привыкание. Кофеин блокирует аденозин. «Садится» на те же рецепторы, которые предназначены для аденозина, вещества, которое нас успокаивает. Выпили мы кофе, рецептор занят, мы возбуждены и активны. Но в следующий раз организм уже запомнит этот эффект. Поэтому в итоге получается так, что мы выпили и чай, и кофе и прекрасно заснули. Важно пить стимулирующих напитков в меру, чтобы не было привыкания, а положительное действие сохранялось.