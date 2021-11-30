Мобильные операторы отказались от опции безлимитного интернета для новых абонентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Операторы связи «Вымпелком» («Билайн»), «Мегафон», МТС и Tele2 отказались от опции безлимитного интернета для новых абонентов. Об этом сообщили в пресс-службах операторов, отметив, что такая опция не распространяется на актуальные тарифы у действующих абонентов.

«Мы сохраняем безлимитную опцию, которая будет доступна для подключения через контактный центр. Тем не менее мы уверены, что условия новых тарифов закрывают потребности абонентов, и необходимости постоянно платить за безлимитный трафик у них не будет», - приводит ТАСС заявление «Мегафоне».

В МТС отметили, что для действующих абонентов все безлимитные опции остаются прежними и их можно использовать в стандартном режиме.

Тele2, в свою очередь заявили, что в первую очередь намерены исходить из потребностей клиентов, «а спроса на безлимиты в последнее время не наблюдаем». В компании подобные тарифы назвали нишевым продуктом, «интересным лишь узкой аудитории».

В «Вымпелкоме» заявили, что результаты анализа потребление мобильного интернета, показали, что абсолютное большинство абонентов «Билайн» с опциями безлимитного интернета используют не более 50 Гб в месяц, а 70% из них «укладываются» в 20 и менее Гб. Отмечается, что основной массив трафика приходится на социальные сети, мессенджеры, а также видеосервисы.

Напомним, ранее аналитики сообщили о росте трат россиян на интернет и связь. По их оценкам, траты граждан выросли на 6% за год.