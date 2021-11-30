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Здоровье30 ноября 2021 16:18

Попова призвала россиян провести новогодние праздники дома

Из-за омикрон-штамма коронавируса многие рискуют остаться за границей на неопредленный срок, отметила глава Роспотребнадзора
Абдулла ШАКИРОВ
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Попова призвала россиян провести новогодние праздники дома

Попова призвала россиян провести новогодние праздники дома

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россиянам лучше отказаться от поездок за границу в новогодние праздники, поскольку высок риск заразиться новым штаммом коронавируса «Омикрон», заявила руководитель Роспотребнадзор Анна Попова.

«Многие граждане планируют свой отдых в новогодние праздники, в том числе и за рубежом, но сегодня очевидно, что лучше сделать это дома. Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма, и есть риск остаться где-то на определенно долгий срок по решению той или иной страны. Поэтому я очень прошу граждан РФ новогодние праздники провести дома, внутри страны», – сказала глава ведомства на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как писал сайот kp.ru, Роспотребнадзора пока не выявил случаев заболевания новым штаммом коронавируса «Омикрон». По словам Поповой, меры профилактики распространения омикрон-штамма остаются прежними, то есть вакцинация, сокращение контактов и ношение масок. Те кто, кто приедет в Россию из стран, в которых выявлены случаи заболевания новым штаммом, будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию.