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Здоровье30 ноября 2021 15:30

В России не выявлено случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

Роспотребнадзор заявил, что омикрон-штамм в России пока не обнаружен
Абдулла ШАКИРОВ
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Роспотребнадзор предложил срок действия ПЦР-теста 48 часами из-за омикрон-штамма

Роспотребнадзор предложил срок действия ПЦР-теста 48 часами из-за омикрон-штамма

Фото: REUTERS

Роспотребнадзора пока не выявил случаев заболевания новым штаммом коронавируса «Омикрон», заявила руководитель ведомства Анна Попова на заседании Оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«С момента появления первой информации проанализировали всю базу образцов, которые содержат мутации «Омикрон». В России случаев не выявлено», – сказала она.

Как сообщила глава Роспотребнадзора, омикрон-вариант коронавируса появился в Южной Африке – самая ранняя информация о нем прошла 9-11 ноября. Случаи заражения новым штаммом зафиксированы в 15 странах, больше всего заболевших в ЮАР и Ботсване.

«Мутации в «омикроне» влияют на заразность. Новый вариант вызывает серьезные опасения и требует изучения. Риски очень высоки», – заявила Попова.

По ее словам, меры профилактики распространения омикрон-штамма остаются прежними, то есть вакцинация, сокращение контактов и ношение масок. Те кто, кто приедет в Россию из стран, в которых выявлены случаи заболевания новым штаммом, будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, сказала она.