Rolling Stone: WhatsApp может передавать ФБР данные пользователя каждые 15 минут

WhatsApp может передавать ФБР данные пользователя каждые 15 минут Фото: REUTERS

Федеральное бюро расследований США может легко получить данные о пользователях мессенджера WhatsApp в режиме реального времени, сообщает Rolling Stone со ссылкой на руководство ФБР по запросу информации от приложений.

В документе в частности сказано, что WhatsApp может передавать данные об отправителях и адресатах сообщений каждые 15 минут. От других мессенджеров информация поступает гораздо медленнее, отмечается в руководстве ФБР. Помимо этого, WhatsApp может сообщать о заблокированных пользователях, а также передавать список контактов конкретного пользователя.

При этом, как сообщает издание, мессенджер не передает спецслужбе содержание переписок, защищенных сквозным шифрованием. Информацию о том или ином пользователе ФБР может запросить, если имеет ордер или повестку в суд, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее американская некоммерческая организация ProPublica заявила, что WhatsApp дешифрует сообщения пользователей.