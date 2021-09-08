В США НКО заявила, что WhatsApp дешифрует сообщения пользователей Фото: REUTERS

Мессенджер WhatsApp, который принадлежит компании Facebook, использует через подрядчика Accenture не менее 1 тысячи модераторов для проверки контента, на который поступили жалобы пользователей, снимая для этого сквозное шифрование. Об этом сообщается на сайте некоммерческой организации (НКО) ProPublica, которая базируется в Нью-Йорке и занимается журналистскими расследованиями.

Отмечается, что офисы модераторов находятся в городе Остин (штат Техас), а также в Дублине и Сингапуре. При жалобах на контент, нарушающий правила мессенджера, сочтенное оскорбительным сообщение и предшествующие ему сообщения передаются в расшифрованном виде для проверки искусственному интеллекту. После этого, сообщения пользователей изучает специальный модератор. Каждый из таких сотрудников за свою рабочую смену должен изучить не менее 600 жалоб пользователей.

Накануне WhatsApp объявил, что с 1 ноября 2021 года компания отключит миллионы устройств с операционной системой Android ниже 4.1 и на iPhone с iOS ниже 9. Теперь для корректной работы приложения обязательно требуется сим-карта с выходом в интернет.