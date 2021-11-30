НАТО выступила за диалог с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны НАТО выступили за продолжение диалога с Россией и считают его жизненно необходимым, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы понимаем жизненную важность диалога с Россией и мы открыты к такому взаимодействию», – сказал он.

Вместе с тем НАТО рассматривает возможность введения экономических и политических санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину, сообщил генсек альянса. По его словам, члены военно-политического блока обмениваются разведданными о действиях Москвы в отношении Киева, но не знают о подлинных намерениях России. Он заявил, что НАТО готовится к возможной военной агрессии России на Украину.

Как писал сайт kp.ru, ранее Столтенберг пригрозил России последствиями в случае «вторжения» на Украину. По его словам, любая агрессия против Киева может обернуться для Москвы политическими и экономическими проблемами.