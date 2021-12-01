Сенатор Пушков призвал Украину "сделать выводы" после слов Путина Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков дал совет Украине и Западу "сделать выводы" после слов президента России Владимира Путина о "красных линиях".

- Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно, - говорится в посте в телеграм-канале Пушкова.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил в интервью радио "Комсомольская правда", что имел в виду Путин, говоря о нападках на Россию.

- Он предупредил Шерхана и прилипал. А что касается красных линий, то это интересы нашей внешней и внутренней безопасности, - сказал Песков.