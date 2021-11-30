Путин: мое переизбрание — не цель России

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в инвестиционном форуме «Россия зовет!». Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в инвестиционном форуме «Россия зовет!». У иностранных финансистов была возможность напрямую задать вопрос нашему президенту. Не все, правда, интересовались чисто экономическими темами, хватало и политики. С другой стороны, одно часто переплетено с другим. В любом случае, получилось интересно — главные ответы главы страны в нашем материале.

КОРОНАВИРУС

В фокусе мирового внимания эпидемия коронавируса. Мировая экономика восстанавливается, но темпы ее роста под вопросом из-за новой волны заболевания. В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезен новый штамм. Сейчас важно сохранять готовность системы здравоохранения. Я даю правительству недельный срок, чтобы представить обновленный план (по борьбе с пандемией — Ред.) в связи с новым штаммом.

НОВЫЙ СРОК

Не цель России — мое переизбрание. Что касается моих планов… Согласно конституции, я имею право избираться на новый срок. Буду или нет — пока сам для себя не решил. Но само наличие права стабилизирует внутриполитическую ситуацию. Наличия права пока достаточно. Рано говорить, кто и что планирует в 2024 году.

ИНФЛЯЦИЯ

Рост цен вызван целым комплексом причин: спрос на услуги, туризм, транспорт просел и сместился в сторону товаров. Но из-за закрытых границ цепочки поставок оказались разорваны, образовался дефицит, это подтолкнуло цены вверх. Ключевую роль в разгоне инфляции сыграла чрезвычайно мягкая бюджетная политика большинства развитых стран, их бюджетные дефициты.

Под влиянием внешних факторов рост потребительских цен в нашей стране ускорился. Важно действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен. Мы поддерживаем производителей продуктов питания. Увеличение объема и доступности продовольствия — ключевой критерий.

НАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Путин рассказал о том, что надо привлекать простых людей к инвестированию в российские ценные бумаги:

- Необходимы вычеты по налогу на доходы физических лиц при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги. Возможно и софинансирование таких накоплений. На фондовом рынке неизбежны конъюнктурные колебания и спады. Еще раз хочу обратить внимание: нужно защитить интересы граждан и гарантировать их сбережения. Механизм аналогичен системе страхования вкладов.

РОССИЯ — ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КРЕПОСТЬ

Говорят, мы создали экономическую крепость… Мы не стремимся создавать крепости и жить за крепостными стенами. Мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе экономического.

ВОЙНА НА УКРАИНЕ

О возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года, мы проводили учения «Запад-2021». Но, как видите, этого не случилось. Дело не в том, чтобы воевать или не воевать, а в том, чтобы наладить более справедливое устойчивое развитие и обеспечить интересы в области безопасности международной деятельности.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ

Красные линии носят умозрительный характер. Отношения России и западного сообщества в начале 2000 года были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? У нас была практически идиллическая картина. Мы были почти союзниками. Нет — несмотря на наши предупреждения, просьбы инфраструктура подошла к нашим границам. Дело дошло до того, что в Польше и Румынии стоят системы ПРО. На пусковые установки Мк-41 могут быть поставлены ракеты «Томагавк» — ударные системы. Это же для нас угрозы, это же очевидные вещи.

В ответ мы вынуждены были заняться разработкой гиперзвукового оружия.

Если на территории Украины возникнут ударные комплексы — подлетное время до Москвы будет 7-10 минут, а в случае гиперзвукового оружия — 5 минут. А нам что делать? С начала года на вооружении будет новая ракета морского базирования со скоростью 9 махов. Подлетное время до тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут.

НЕ БУДЕМ ПЕЧАТАТЬ ДЕНЬГИ

Для инвесторов важно понять, что мы не будем заниматься популизмом: печатать деньги и вбрасывать их в экономику, добиваясь краткосрочных сиюминутных результатов.

ОТНОШЕНИЯ С КИТАЕМ

Меня пугают Китаем начиная с 2000 года. С тех пор те, кто пугал, сами испугались и начали менять свою политику в отношении Китая. Она уже поменялась - отсюда и санкции, и различные неоправданные ограничения, противоречащие нормам права. Соперничество нарастает, приобретает неудобоваримый характер — взять хотя бы создание альянса в тихоокеанской зоне. Западные союзы против кого-то не улучшают ситуацию в регионе, а наоборот напрягают ее.

Почему мы должны руководствоваться в своей политике интересами третьих стран? Мы всегда руководствовались интересами народа России. При этом мы с уважением относимся к интересам партнеров и ценим, когда к нам относятся так же. Вот Китай относится к нам так же.

КОСМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Никто не шумел, когда 10 лет назад США провели испытания противоспутникового оружия. А Россия провела — шум был на весь мир.

ОЛИМПИАДА

Я планировал поехать на открытие (Олимпиады — Ред.).

РОЛЬ ДОЛЛАРА

Я не говорил, что доллар утратил значение, как резервная валюта, но политика американских властей подрывает валюту. Нас выталкивают из долларовой зоны. Мы никуда не хотим уходить - наши основные нефтегазовые компании ведут расчеты в долларах. Но нам не дают рассчитываться с партнерами в области ОПК.

Нам что делать? Мы вынуждены уходить. Санкции вводят на товары, не связанные с оборонкой. Как результат, объем расчетов в долларах уменьшился — с 61 до 59%. Фунт подрос и йена, а доллар сократился.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ

Сокращение инвестиций в углеводороды на Западе приведет к дефициту. Вряд ли получится завтра перейти на солнечную или ветровую энергетику. Да и водородная пока не готова. У нас есть планы по водородной энергетике, но это время требует времени, капиталовложений, приспособления потребителей.

Развитые страны накопили объем выбросов, это же не развивающиеся страны сделали. Теперь индустриально развитые экономики начинают диктовать остальным новые правила, по которым они (развивающиеся государства — Ред.) никогда не достигнут соответствующего уровня развития.