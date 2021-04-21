Песков: Путин в послании предупредил Шерхана и прилипал

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что имел в виду Владимир Путин, говоря о нападках на Россию.

- Он предупредил Шерхана и прилипал. А что касается красных линий, то это интересы нашей внешней и внутренней безопасности. Это недопущение оскорбительного разговора с нашей стороны, недопущение ущемления экономических интересов в отношении нашей страны, - заявил Песков в интервью Радио "Комсомольская правда", фрагменты которого публикует сайт KP.ru.

Напомним, сегодня, 21 апреля 2021 года, президент выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Сайт KP.ru опубликовал полный текст обращения Путина к парламенту.

В своей речи президент вспомнил "Маугли" и назвал Редьярда Киплинга "великим писателем".

- Вокруг Шерхана крутятся мелкие Табаки. Подвывают, чтоб задобрить своего суверена. Киплинг - великий писатель, - заявил глава государства, выступая с посланием к Федеральному Собранию.