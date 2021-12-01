Украинская пенсионерка расплакалась в прямом эфире, рассказывая о бедности соотечественников Фото: REUTERS

Украинская пенсионерка дозвонилась в студию местного телеканала «Наш» и расплакалась в прямом эфире, рассказывая о бедности своих соотечественников.

Женщина назвала удивительным тот факт, что на Украине не хватает электроэнергии и угля. По ее словам, все это «очень странно». «Но самое главное, что людям, пенсионерам, не хватает денег на еду. Вот это больно. Вы знаете, я не могу смотреть на это, просто не могу - когда идешь в магазин и видишь, как человек не может батон хлеба купить, и молока не может», - сказала пенсионерка и заплакала.

Кроме того, женщина сообщила, что ей 68 лет, и она проживает в Черкасской области.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сегодня, 1 декабря, на площади Независимости в Киеве начался митинг недовольных украинской властью. На площади главной площади украинской столицы собралась примерно тысяча человек. Поблизости находится много автомобилей правоохранительных органов, а также несколько десятков автозаков и пожарных автомобилей