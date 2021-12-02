Талибы* заявили о прекращении боев на границе с Ираном Фото: REUTERS

Радикальное движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане, сообщили о прекращении вооруженных столкновений на афгано-иранской границе, которые произошли между талибами* и иранскими пограничниками. Об этом 1 декабря сообщил афганский телеканал Tolo News со ссылкой на второго замминистра информации и культуры во временном кабмине страны Билала Карими.

При этом представитель боевиков не стал сообщать о причинах возникшего конфликта между сторонами.

Как ранее сообщалось, в среду на границе Афганистана и Ирана произошли крупные столкновения с применением тяжёлого вооружения. Столкновения усилились в районе Конг провинции Нимро. Также было известно, что в ходе столкновений талибы* захватили несколько контрольно-пропускных пунктов Ирана и взяли в плен пограничников.

*Запрещенная в России террористическая организация