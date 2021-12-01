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В мире1 декабря 2021 16:04

На границе Афганистана и Ирана произошли бои

Местные жители покинули район столкновения
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На границе Афганистана и Ирана произошли бои

На границе Афганистана и Ирана произошли бои

Фото: REUTERS

Крупные столкновения с применением тяжёлого вооружения произошли на границе Ирана и Афганистана.

Как передает афганское агентство Aamaj News, бои ведут иранские пограничники и боевики радикального движения «Талибан»*. Отмечается, что столкновения усилились в районе Конг провинции Нимроз, местные жители покинули этот район.

Уточняется, что ожесточенные боестолкновения начались во второй половине дня в среду, 1 декабря. Причина конфликта до сих пор не известна.

Иранское агентство Tasnim со ссылкой на данные источника опровергло сообщения о том, что в результате столкновений на границе силы движения «Талибан»* захватили несколько контрольно-пропускных пунктов (КПП) Ирана. Как сообщается, что в настоящий момент иранские силы полностью контролируют границу.

Афганское агентство также сообщало, что в ходе столкновения несколько иранских пограничников были захвачены в плен.

*Запрещённая в России террористическая организация