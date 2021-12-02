Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 декабря 2021 22:48

Американский инфекционист предупредил о легкой передаче штамма "омикрон" коронавируса

Он также рассказал, что может данный штамм может частично избегать той защиты, которую дают вакцины
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Американский инфекционист предупредил о легкой передаче штамма "омикрон" коронавируса

Американский инфекционист предупредил о легкой передаче штамма "омикрон" коронавируса

Фото: REUTERS

Новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон", скорее всего, передается легче и может проявлять сопротивление к вакцинам. С таким предупреждающим заявлением выступил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

- Молекулярный профиль мутаций данного штамма вируса предполагает, что он может легче распространяться, может частично избегать той защиты, которую дают вакцины. Но мы этого точно не знаем..., — сказал Фаучи на пресс-конференции. Трансляция его выступления велась на YouTube.