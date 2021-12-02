Американский инфекционист предупредил о легкой передаче штамма "омикрон" коронавируса Фото: REUTERS

Новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон", скорее всего, передается легче и может проявлять сопротивление к вакцинам. С таким предупреждающим заявлением выступил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

- Молекулярный профиль мутаций данного штамма вируса предполагает, что он может легче распространяться, может частично избегать той защиты, которую дают вакцины. Но мы этого точно не знаем..., — сказал Фаучи на пресс-конференции. Трансляция его выступления велась на YouTube.