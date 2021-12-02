Премьер Японии Кисида назвал проблему мирного договора с Россией борьбой со временем

Фумио Кисида Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что проблему мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны не следует перекладывать на плечи последующих поколений. Его позиция приводится на сайте канцелярии главы японского правительства.

"Базовая позиция Японии заключается в разрешении вопроса вокруг Северных территорий и заключении мирного договора, - подчеркнул Кисида. - И это - борьба со временем, и я бы хотел усиленно работать над разрешением этой задачи, не задумываясь даже на миг над тем, чтобы переложить ее на плечи последующих поколений".

Он отметил, что обсуждал вопрос с президентом России Владимиром Путиным сразу после избрания на пост премьера. Стороны пришли к соглашению, что следует серьезно работать над заключением мирного договора, основываясь на предыдущих соглашениях.

Напомним, Россия и Япония много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны из-за разногласий по поводу прав на южную часть Курил. После войны весь архипелаг был включен в состав СССР, но Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. МИД России неоднократно говорил, что российский суверенитет над этими территориями не подлежит никакому сомнению.