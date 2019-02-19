2019-02-19T05:19:50+03:00
Политика

"Курилы наши! И останутся нашими навсегда!" Против передачи Южных Курил выступили сами жители этих островов

Курильчане однозначно ответили на вопрос — кому должны принадлежать территории, на которых они живут
Иван ГРАЧЕВ
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96 процентов опрошенных жителей островов высказали мнение, что Курилы — это территория России96 процентов опрошенных жителей островов высказали мнение, что Курилы — это территория РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно мнение жителей Курильских островов о том, должны ли эти территории оставаться в составе России или их можно передать Японии. Именно с такой формулировкой специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 11 по 17 февраля провели опрос среди населения Южных Курил. Результаты опроса сообщил гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов во вторник на внеочередном заседании Сахалинской областной Думы.

- Опрос подтвердил однозначную позицию жителей Южных Курил, - рассказал Абрамов областным депутатам. - Вопрос о принадлежности островов для местного населения не стоит: 96 процентов опрошенных высказали мнение, что Курильские острова — это территория России. Лишь 2 процента граждан ответили, что Россия должна передать острова. И еще 2 процента затруднились ответить.

При этом гендиректор фонда ВЦИОМ отметил, что о территориальных претензиях Японии на южные острова Курильской гряды осведомлены 98 процентов местных жителей.

Исследование проводили более 50 интервьюеров – это и сами курильчане, и жители других регионов России. Опрашивали жителей островов и поквартирно, и на предприятиях и в местах скопления людей — в кинотеатрах, магазинах. Данные вводились в электронные планшеты, благодаря чему опрос удалось провести в короткие сроки.

Всего было опрошено 7 тысяч 695 человек старше 18 лет. Это более 2/3 от общего числа совершеннолетних жителей этих островов. Специалисты ВЦИОМ посетили большинство населенных пунктов Южных Курил, включая совсем небольшие поселения с численностью до 50 человек (например, поселок Буревестник на острове Итурупе и село Менделеево на Кунашире).

- Мы увидели редкий случай консолидированного выражения мнения, - подчеркнул Константин Абрамов. - Точка зрения, что острова не должны никуда уходить у населения Южных Курил устойчива. Как на разных островах, так и в разных возрастных категориях она колеблется от 92 до 97 процентов.

Фактически был проведен своего рода референдум среди жителей Южных Курил о принадлежности их островов. И он проходил, как можно судить по цифрам, широко и открыто, гласно - при освещении СМИ.

В ходе опроса специалисты ВЦИОМ так же записали проблемы и пожелания жителей Южных Курил, с которыми они обращались к исполняющему обязанности губернатора Сахалинской области Валерию Лимаренко.

А депутаты Сахалинской облдумы после оглашения итогов опроса жителей Южных Курил приняли специальное заявление о своей позиции по сохранению территориальной целостности страны, которое будет направлено в международные структуры:

«Сахалинская областная Дума, исходя из положений Конституции РФ, на протяжении многих лет заявляет, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и ее субъекта - Сахалинской области, - говорится в заявлении депутатов. - В последнее время отдельными зарубежными политиками допускаются высказывания о притязаниях на ряд островов Курильской гряды. Отстаивая позицию по территориальной целостности РФ, депутаты Сахалинской областной Думы поддерживают политику Президента России Владимира Путина о недопустимости территориальных уступок. В силу данных нам полномочий представлять и защищать интересы жителей Сахалина и Курил, заявляем: любые притязания на территорию Курильских островов недопустимы. Курильские острова - наши и останутся нашими навсегда! Жители Курильских островов высказали свою однозначную позицию, и Сахалинская областная Дума полностью ее разделяет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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