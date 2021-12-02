Бывший канцлер Австрии Курц решил уйти из политики после коррупционного скандала

Себастьян Курц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц принял решение об окончательном уходе из политики и вскоре объявит об этом публично, сообщает Kronen Zeitung.

Источник в окружении политика заявил журналистам, что к уходу от политической деятельности Курца подтолкнуло рождение сына.

В качестве возможного приемника на посту лидера АНП называют министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутаты нижней палаты австрийского парламента единогласно проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности бывшего канцлера страны Себастьяна Курца в связи с расследованием коррупционных обвинений.

Бывшего главу правительства подозревают в даче взяток, использовании служебного положения и подкупе австрийских СМИ для размещения положительных отзывов о нем лично и возглавляемой им АНП.

В начале октября в результате высказанных в его адрес обвинений, Курц добровольно покинул пост канцлера. Все обвинения, выдвинутые в его адрес, он категорически отвергает.