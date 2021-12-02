Новые сертификаты для переболевших коронавирусом в России начали оформлять на год Фото: Иван МАКЕЕВ

В России все новые сертификаты переболевших коронавирусной инфекцией уже оформляются сроком на год, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

«Сертификат о перенесенной ковид-инфекции действует 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок», – передает ТАСС слова помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова.

По его словам, сертификаты, оформленные ранее, проходят сейчас процедуру продления до года со дня выздоровления.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила увеличить сроки действия сертификатов переболевших коронавирусной инфекцией до одного года. Сейчас он действует шесть месяцев. Зампред правительства объяснила, что доля повторно переболевших COVID-19 в России составляет 0,74%, поэтому кабинет министров принял такое решение и в ближайшее время можем внести эти изменения.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства страны продлить до одного года действие сертификата для переболевших коронавирусной инфекцией.