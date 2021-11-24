В России увеличат срок действия сертификата для переболевших коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Сертификат переболевшего коронавирусной инфекцией должен действовать один год, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

«Сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать год. Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и иные последствия. Доля переболевших повторно – 0,74%. Поэтому мы приняли решение и в ближайшее время можем внести эти изменения», – сказал вице-премьер.

Голикова напомнила, что сейчас действие сертификата для переболевшего коронавирусом составляет шесть месяцев.

Как писал сайт kp.ru, ранее в России было решено сократить срок действия QR-кодов привитых в случае заражения коронавирусом. В Государственной думе объяснили, что это связано со сроками, которые были рекомендованы Министерством здравоохранения страны для ревакцинации.

Напомним, законопроект о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест планируют рассмотреть в декабре этого года.