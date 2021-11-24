Путин поддержал идею продлить до года действие сертификатов для переболевших коронавирусом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства страны продлить до одного года действие сертификата для переболевших коронавирусной инфекцией.

«Так и будем делать», – заявил российский лидер после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой о необходимости продлить сроки действия сертификатов.

Как писал сайт kp.ru, Голикова на совещании с президентом предложила увеличить сроки действия сертификатов переболевших коронавирусной инфекцией до одного года. Сейчас он действует шесть месяцев. Зампред правительства объяснила, что доля повторно переболевших COVID-19 в России составляет 0,74%, поэтому кабинет министров принял такое решение и в ближайшее время можем внести эти изменения.

Напомним, ранее в России было решено сократить срок действия QR-кодов привитых в случае заражения коронавирусом. В Государственной думе объяснили, что это связано со сроками, которые были рекомендованы Министерством здравоохранения страны для ревакцинации.