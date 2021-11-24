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Здоровье24 ноября 2021 12:20

Путин поддержал идею продлить до года действие сертификатов для переболевших коронавирусом

В настоящее время сертификаты действуют полгода
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Путин поддержал идею продлить до года действие сертификатов для переболевших коронавирусом

Путин поддержал идею продлить до года действие сертификатов для переболевших коронавирусом

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства страны продлить до одного года действие сертификата для переболевших коронавирусной инфекцией.

«Так и будем делать», – заявил российский лидер после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой о необходимости продлить сроки действия сертификатов.

Как писал сайт kp.ru, Голикова на совещании с президентом предложила увеличить сроки действия сертификатов переболевших коронавирусной инфекцией до одного года. Сейчас он действует шесть месяцев. Зампред правительства объяснила, что доля повторно переболевших COVID-19 в России составляет 0,74%, поэтому кабинет министров принял такое решение и в ближайшее время можем внести эти изменения.

Напомним, ранее в России было решено сократить срок действия QR-кодов привитых в случае заражения коронавирусом. В Государственной думе объяснили, что это связано со сроками, которые были рекомендованы Министерством здравоохранения страны для ревакцинации.