МИД РФ рассчитывает на переговоры Путина и Байдена в ближайшие дни Фото: REUTERS

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден могут провести переговоры в ближайшие дни, Министерство иностранных дел надеется на это, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни», – сказал он в эфире «Первого канала».

Как сообщил дипломат, дата диалога двух лидеров еще не согласована, поскольку есть трудности в состыковке их календарей. И Россия, и США заинтересованы в этих переговорах, поскольку отношения между ними переходят в фазу острого кризиса, отметил Рябков.

Как писал сайт kp.ru, команда Байдена также готовится к переговорам американского лидера с российским коллегой. Они должны пройти в декабре 2021 в видеоформате.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, какие темы будут обсуждать в ходе переговоров лидеры России и США, отметив, что основными темами станут Украина и НАТО. Как сообщалось, встреча Путина и Байдена состоится в онлайн-формате и пройдет в 2021 году, однако точной даты пока нет.