Путин и Байден на онлайн-переговорах обсудят Украину и НАТО

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие темы будут обсуждать в ходе переговоров российский лидер Владимир Путин со своим американским коллегой Джо Байденом. Их встреча состоится в онлайн-формате и пройдет в 2021 году.

Как сообщил Песков, основными темами для переговоров президентов станут Украина и НАТО.

Официальный представитель Кремля также раскрыл, когда ждать переговоров Путина и Байдена. По его словам, точной даты пока нет, но это может произойти до конца 2021 года.

"Когда будут контакты [Путина и Байдена] - пока понимания четкого нет. Нужно дождаться. Возможны ли они до Нового года? Да, возможны. Но, может быть, и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики двух президентов и какой именно формат они выберут", - рассказал Песков "Первому каналу".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден три раза отклонял предложенный пакет санкций против России в течение 2021 года. По данным газеты Politico, по мнению американского лидера, предложенные рестрикции были недостаточно жесткими.