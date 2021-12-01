Энтони Блинкен заявил о подготовке нового пакета санкций в отношении Белоруссии из-за кризиса с мигрантами. Фото: REUTERS

США и страны ЕС готовят в отношении Белоруссии новый пакет санкций. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об этом в среду 1 декабря на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО. По словам Блинкена, санкции готовятся в связи с использованием Белоруссией мигрантов в качестве оружия гибридной войны.

«В свете действий по дестабилизации обстановки, предпринимаемых режимом Лукашенко, Североатлантический альянс приостановил сотрудничество с Белоруссией, США готовят дополнительные санкции в тесной координации с ЕС и другими партнерами и союзниками. Мы призываем режим незамедлительно прекратить использовать мигрантов в качестве политического оружия», - сказал Блинкен.

Во время встречи глав министерств иностранных дел стран НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг назвал недопустимым использование Белоруссией уязвимых людей для оказания давления на Польшу, Латвию и Литву.

«Это цинично и бесчеловечно. И министры стран НАТО ясно дали понять, что мы полностью солидарны с затронутыми союзниками», - сказал Столтенберг.

Блинкен заявил также, что НАТО готово усилить свое присутствие на «восточном фланге».