Глава ДНР не исключил обращения за помощью к России в случае применения силы против Донбасса

Денис Пушилин. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин не исключил обращения за помощью к Москве в случае начала полномасштабных военных действий в Донбассе, отметив, что принятие подобных решений зависит от дальнейшего развития ситуации.

«Мы будем действовать исходя из ситуации. Безусловно, мы рассчитываем на свои силы, но с учётом того, что Украина всё больше привлекает внешние силы, — мы это прекрасно видим — ... не исключаю», - сказал глава ДНР сказал он в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос о вероятности обращения за помощью к Москве.

Пушилин заявил, что количество военных учений только со странами НАТО и Вашингтона в текущем году увеличилось по сравнению с 2020 годом. Он полагает, что в планах на 2022 год еще более серьезное увеличение количества учений.

Глава ДНР также заявил, что вооруженные силы республики находятся в состоянии повышенной готовности.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на отчеты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в Донбассе в районе населенных пунктов Гранитное и Старомарьевка, указав на то, что ситуация в незалежной продолжает вызывать «серьезную тревогу».