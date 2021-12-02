Россиянам рассказали о преимуществах заключения трудового договора онлайн

В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подписывать трудовой договор дистанционно Фото: Мария ЛЕНЦ

Директор по развитию платформы электронного документооборота HRlink Дмитрий Махлин рассказал, как отразиться на жизни россиян закон, закрепляющий возможность ведения кадрового делопроизводства в электронном виде без дублирования на бумаге.

Во-первых, работникам больше не придется ездить в офис для подписания бумаг. Во-вторых, ускорится процесс оформления документов.Теперь запросить любую информацию от работодателя можно будет через информационную систему, передает сайт Profile.ru.

Специалист отметил, что россияне смогут подписывать кадровые документы или подавать заявления в несколько кликов непосредственно на государственном портале "Работа в России" или через собственную информационную систему работодателя.

Напомним, в ноябре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подписывать трудовой договор дистанционно без дублирования его на бумаге.