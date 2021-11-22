Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовой договор онлайн Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подписывать трудовой договор дистанционно без дублирования его на бумаге.

«Внести в Трудовой Кодекс РФ следующие изменения:…под электронным документооборотом в сфере трудовых отношений понимается создание, подписание, использование и хранением работодателем, работником или лицом, поступающим на работу, документов, оформленных в электронном виде без дублирования на бумажном носителе», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Как писал сайт kp.ru, ранее Государственная дума приняла закон, позволяющий заключать трудовой договор онлайн. Документ «закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства». Закон позволит россиянам искать работу в другом регионе, дистанционно проходить собеседование и заключать трудовой договор онлайн.