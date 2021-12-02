МИД Белоруссии пообещал жесткие и асимметричные меры в ответ на санкции Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что в ответ на очередной, пятый пакет санкций от Европейского союза будут приняты асимметричные, жесткие, но адекватные меры.

«Губительность и бесперспективность санкций давно очевидна… Вместе с тем исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры», - говорится в сообщении министерства.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что введенные ограничения направлены на то, чтобы уничтожить независимую и экономически успешную страну, а также ухудшить жизнь граждан, в том числе и европейских потребителей

«На этом пути Евросоюзу неважно, что пострадают десятки тысяч белорусских граждан и членов их семей, ... Такие "мелочи" для них ничего не значат, когда хочется поиграть в геополитику или удовлетворить прагматичные деловые интересы», - говорится в заявление.

Как отметили в ведомстве, в «черный список» вошли белорусские организации, которые не относятся к миграционному кризису, что свидетельствует о желании Европейского союза подобным образом устранить конкурентов.

«Глубина абсурда как непосредственно решения Европейского союза об очередных санкциях против суверенной Белоруссии, так и самого его содержания уже с трудом поддается пониманию», - добавляют в МИД Белоруссии.

Напомним, в четверг, 2 декабря, ЕС ввел в действие пятый пакет санкций против Минска, а также заявил о готовности далее расширять свои ограничения. Как писал сайт kp.ru, в очередной пакет санкций по Белоруссии попали 17 физических лиц и 11 организаций. Таким образом, общее число фигурантов «черного списка» увеличилось до 183 физлиц и 26 компаний.