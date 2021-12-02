Евросоюз ввел в действие пятый пакет санкций против Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 2 декабря, Европейский союз ввел в действие пятый пакет санкций против Белоруссии, а также заявил о готовности и далее расширять ограничительные меры, «если ситуация в стране не улучшится».

В очередной пятый по счету пакет персональных санкций по Белоруссии попали 17 физических лиц и 11 организаций. Таким образом, общее число фигурантов «черного списка» возросло до 183 физлиц и 26 компаний.

Введенные ограничения предполагают запрет на въезд в Европейский союз, замораживание счетов физлиц и организаций, а также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам данного списков.

«Мы готовы принять дальнейшие меры, включая меры против экономических субъектов, если ситуация в Белоруссии не улучшится», - отмечается в распространенном заявлении Евросоюза.

Напомним, сегодня, 2 декабря, Минфин США ввел санкции против 20 физических лиц и 12 юридических лиц Белоруссии. В санкционный список попал сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко.