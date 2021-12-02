Канцлера Австрии Шалленберг сообщил о готовности оставить свой пост Фото: REUTERS

Александер Шалленберг, ставший после отставки Себастьяна Курца канцлером Австрии, сообщил о готовности оставить свой пост после того, как его предшественник заявил об уходе из политики.

«Это не мое намерение и никогда не было моей целью - взять на себя функцию федерального лидера Новой народной партии. Я твердо верю, что оба поста - глава правительства и лидер федеральной партии, самой сильной партии Австрии - должны быстро воссоединиться в одной руке», - приводит его слова издание Cronen Zeitung.

Канцлер Австрии также уточнил, что решение на данный счет должно быть принято внутри партии.

Ранее в четверг, 2 декабря, бывший канцлер Австрии Себастьян Курц официально объявил, что уходит с поста председателя Австрийской народной партии, которая входит в правящую коалицию вместе с «Зелеными», а также заявил о своем уходе из политики. Источник в окружении политика заявил журналистам, что к уходу от политической деятельности его подтолкнуло рождение сына.

Напомним, в начале октября в результате высказанных в адрес Курца обвинений, он добровольно покинул пост канцлера. Все обвинения, выдвинутые в его адрес, политик категорически отвергает.