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Общество2 декабря 2021 20:18

Суд на три месяца продлил арест гражданскому мужу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Он останется под стражей до 5 марта 2022 года
Наталья СМИРНОВА
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Экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Фото: Дмитрий ЕФРЕМОВ /ТАСС

Экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Фото: Дмитрий ЕФРЕМОВ /ТАСС

Тверской суд Москвы продлил арест гражданскому супругу бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Артур Стеценко подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Арест был продлен по ходатайству следствия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Защита Стеценко просила отказать следствию, ссылаясь на то, что оснований для этой меры пресечения нет - якобы, она является слишком строгой в данном случае. Суд с этим не согласился.

Отмечается, что Стеценко, обвиняемый по части 4 статьи 159 УК РФ, останется под стражей до 5 марта 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывшему замглавы Минпросвещения России Марине Раковой предъявлено новое обвинение в мошенничестве. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в Министерстве внутренних дел РФ. Как уточнили в ведомстве, ущерб по новому эпизоду уголовного дела составил 9 млн рублей.