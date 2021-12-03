ОПЕК+ сохранила планы по восстановлению добычи нефти в январе 2022 года

Страны ОПЕК+ восстанавливают добычу нефти темпами на 400 тысяч баррелей в сутки в месяц с августа 2021 года Фото: Николай ХИЖНЯК

Страны-участницы ОПЕК+ на заседании в четверг, 2 ноября, подтвердили приверженность текущей стратегии по наращиванию добычи нефти. Как сообщается в опубликованном по итогам переговоров документе, в январе 2022 года страны-экспортеры продолжат увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.

Отмечается, что до конца июня 2022 года будет пролонгировано действие механизма компенсации не сокращенной ранее добычи. Об этом ранее просили некоторые члены ОПЕК+. Они, в свою очередь, должны представить свои планы по соблюдению договоренностей до 17 декабря 2021 года.

Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 4 января 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва на сегодняшний день не видит необходимости в принятии срочных мер на рынке нефти из-за появления нового штамма "омикрон", указав также на то, что партнеры по ОПЕК+ не обращались к России по вопросу о необходимости принятия срочных мер на рынке.