Сан-Марино и Россия подписали соглашение об отмене виз

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 2 декабря, Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз. Документ был подписан на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме.

В подписании соглашения приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД страны в четверг.

Отмечается, что подписание соглашения об отмене виз между странами свидетельствует о хороших отношениях и обоюдном желании развивать вопросы сотрудничества.

Как ранее писал сайт kp.ru, 23 ноября российская однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" зарегистрирована в Сан-Марино. Препарат одобрен властями республики для применения в качестве самостоятельной вакцины и в качестве бустера к любым другим вакцинам.